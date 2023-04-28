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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaratan genç oyuncunun kiralık gönderilmesi gündeme geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:56
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Sarı-kırmızılılarda gündem genç futbolcu Yusuf Demir...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir için flaş bir karar verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

İdmandaki özverisi ve çalışmalarıyla takdir toplasa da ilk 11'e giremeyen genç futbolcunun daha çok forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralanması kararı verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5'i Süper Lig olmak üzere 6 müsabakaya çıkan Yusuf Demir, skora katkı yapamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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