GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Kiralık gidecek

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda gündem genç futbolcu Yusuf Demir...
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir için flaş bir karar verildi.
İdmandaki özverisi ve çalışmalarıyla takdir toplasa da ilk 11'e giremeyen genç futbolcunun daha çok forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralanması kararı verildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5'i Süper Lig olmak üzere 6 müsabakaya çıkan Yusuf Demir, skora katkı yapamadı.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.
Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.