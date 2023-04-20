Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.
Sarı-kırmızılılar; Icardi, Mertens, Mata ve Torreira gibi birçok dünya yıldızını renklerine bağlarken, ara transfer döneminde de Zaniolo transferiyle ses getirdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok transfer yapan Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de Milot Rashica olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, Norwich City forması giyen Kosovalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray'da sezonun parlayan yıldızı Milot Rashica, yükselen performansıyla formayı kaptı.
Kosovalı oyuncu bu sezon 20 lig, 4 kupa 24 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Tüm kulvarlarda 6 gol atarken 4 de gol pası vererek 10 gole direkt etki etti.
Rashica iki yıl önce Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon Euro'luk bedelle gitmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının ardından "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'da sezonun sürpriz transferi olan Milot Rashica için kollar sıvandı.
Norwich City'den satın alma opsiyonsuz kiralık olarak alınan futbolcunun gelecek sezon da takımda yer alması için çalışmalara başlandı.
GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'in haberine göre; tarafların son görüşmede, gelecek sezon için kesin olarak mutabakata vardığı öğrenildi.
Buna göre Norwich, Rashica'nın önümüzdeki yıl da Galatasaray'da olmasına izin verecek.
Ancak Kosovalı futbolcu için kulübüyle görüşülürken, anlaşmanın kiralık mı yoksa bonservisle mi olacağı konusunda henüz tam olarak netleşmedi.
Galatasaray'ın ilk planda oyuncuyu bonservisiyle birlikte almaya çalışacağı, anlaşma olmazsa yeniden kiralanabileceği belirtiliyor.
Norwich City Kulübü'nün 2025'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği ortaya çıktı.
Bu yüzden ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak olduğu tespit edildi.
İngiliz ekibinin Rashica için belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.