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Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken ve yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alıp almayacağı merak edilen Kosovalı yıldızın geleceği kesinleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 13:38
Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Sarı-kırmızılılar; Icardi, Mertens, Mata ve Torreira gibi birçok dünya yıldızını renklerine bağlarken, ara transfer döneminde de Zaniolo transferiyle ses getirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok transfer yapan Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de Milot Rashica olmuştu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Sarı-kırmızılılar, Norwich City forması giyen Kosovalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Galatasaray'da sezonun parlayan yıldızı Milot Rashica, yükselen performansıyla formayı kaptı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Kosovalı oyuncu bu sezon 20 lig, 4 kupa 24 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Tüm kulvarlarda 6 gol atarken 4 de gol pası vererek 10 gole direkt etki etti.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Rashica iki yıl önce Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon Euro'luk bedelle gitmişti.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının ardından "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Galatasaray'da sezonun sürpriz transferi olan Milot Rashica için kollar sıvandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Norwich City'den satın alma opsiyonsuz kiralık olarak alınan futbolcunun gelecek sezon da takımda yer alması için çalışmalara başlandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'in haberine göre; tarafların son görüşmede, gelecek sezon için kesin olarak mutabakata vardığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Buna göre Norwich, Rashica'nın önümüzdeki yıl da Galatasaray'da olmasına izin verecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Ancak Kosovalı futbolcu için kulübüyle görüşülürken, anlaşmanın kiralık mı yoksa bonservisle mi olacağı konusunda henüz tam olarak netleşmedi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Galatasaray'ın ilk planda oyuncuyu bonservisiyle birlikte almaya çalışacağı, anlaşma olmazsa yeniden kiralanabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Norwich City Kulübü'nün 2025'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

Bu yüzden ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak olduğu tespit edildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Milot Rashica...

İngiliz ekibinin Rashica için belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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