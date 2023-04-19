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Icardi attı çıktı

Arjantinli müthiş gol serisine bir yenisini ekledi. İkinci yarıda yerini Barış’a bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Icardi attı çıktı

Mauro İcardi fırtınası sert esmeye devam ediyor. Attığı müthiş gollerle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, Alanyaspor'u da boş geçmedi. Maçın 42. dakikasında Mertens'in pasını gelişine yarım vole ile ağlara bıraktı. Bu sezon Süper Lig'deki 13. golünü atan başarılı futbolcu, Henry Onyekuru'dan (2018/19-14) bu yana Galatasaray formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Arka adalesinde ağrı hisseden ancak ilk yarıyı tamamlayan İcardi yapılan kontrollerin ardından ikinci yarıya çıkmadı. Kalan 7 hafta düşünülerek riske edilmeyen oyuncunun yerine Barış girdi.

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