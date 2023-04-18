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Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!

Son dakika spor haberi: Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Hakem Abdülkadir Bitigen'in görev yapacağı kritik müsabakanın VAR'ı açıklandı. Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:54
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, 30. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olarak belirlendi.

Zorlu mücadelenin VAR'ı da belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR görevini Erkan Engin'e verdi. AVAR olarak Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay görevlendirildi.

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