Futbol resitali

Süper Lig lideri Galatasaray evinde Kayserispor engelini beklenenden çok daha rahat geçti. Sarı-kırmızılılar mücadeleye çok iştahlı başladı. Kayserispor ilk dakikalarda Cimbom'a cevap verdi. Ancak 18. dakikada gelen ilk golden itibaren Aslan maça hükmetti. Mauro İcardi'nin klas golüyle öne geçen Galatasaray bir daha da arkasına bakmadı. Sırasıyla Rashica ve İcardi'nin (2) golleriyle ilk devreyi 4-0 önde tamamladı. Rakip 10 kişi kaldığı için ikinci devre rahat geçti.



JENERİKLİK GOLLER ATILDI

Sarı-kırmızılılar rölantide oynadığı ikinci devrede birçok pozisyon yakaladı. Kerem Aktürkoğlu kazanılan frikikte topun başına geçti. Meşin yuvarlağı 90'dan ağlarla buluşturdu. Ardından süper yıldız Nicolo Zaniolo sahne aldı. İtalyan yıldız savunma arkasına iyi kaçtı. Kendisine atılan topu da çok iyi kontrol etti. Sonrasında ayağından adeta bir mermi çıktı. Kaleci Bilal topu ancak ağlarında görebildi. Galatasaray farklı galibiyetiyle şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.



18

Galatasaray, Kayseri'yi eksik yakaladı. Kerem'in pasında İcardi topla buluştu. Arjantinli yıldız önünü boşaltıp vurdu: 1-0.



24

İcardi meşin yuvarlağı hakimiyetine aldı. Ardından Rashica'yı gördü. Kosovalı futbolcu düzgün vurup farkı 2'ye yükseltti: 2-0.



29

Mertens sol çaprazda sevdiği bir noktada topla buluştu. Uzak köşeye doğru müthiş bir şut çıkardı. Ancak Belçikalı yıldızın şutunda top auta gitti.



42

Kerem, Thiam'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıda İcardi topun başına geçti. Köşeye sert ve düzgün vurdu: 3-0.



+12

Hosseini'nin darbesiyle Torreira kendini yerde buldu. Hakem penaltı verdi. İcardi'nin şutunu Bilal çıkardı. İcardi tamamladı: 4-0.



59

Aslan, tehlikeli bölgeden frikik kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu inanılmaz vurdu. Örümcek ağlarını temizledi: 5-0.



72

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, savunma arkasına koşu attı. Topu harika bir şekilde kontrol etti ve mermi gibi vurdu: 6-0



77

Zaniolo çaprazdan yine boş şekilde topla buluştu. İtalyan futbolcu, plase ile Bilal'i avlamaya çalıştı ancak bu defa başaramadı.



79

Sarı-kırmızılılar Kayserispor savunmasını eksik yakaladı. Bafetimbi Gomis boştaki Mata'ya vermek yerine şut attı. Top auta gitti