ALANYASPOR GALATASARAY CANLI | Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - GS maçı canlı izle!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 30. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılardan 5 futbolcu kart sınırında bulunurken 66 puanla liderlik koltuğunda oturan aslan, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını yükseltmek için mücadele edecek. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan



Galatasaray: Muslera, Adekugbe, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA ÇIKIŞA GİDEN YOL

Yaşanan puan kaybına karşılık bu karşılaşma Galatasaray için tam anlamında bir milat oldu. Sarı-kırmızılı takım, o puan kaybının ardından çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alarak muazzam bir çıkış yakaladı. O dönem lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine kadar düşen Cimbom, Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık galibiyet seriyle liderliği almasının yanı sıra Fenerbahçe'yi de geride bırakmayı başardı. Rövanşı isteyen sarı-kırmızılılar, Alanya karşısında kazanıp 6 farkı daha da açmaya çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cimbom iç sahada da ligin en çok kazanan takımı durumunda...