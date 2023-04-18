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Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 21:30
Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılılar kritik deplasmanda mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA ÇIKIŞA GİDEN YOL

Yaşanan puan kaybına karşılık bu karşılaşma Galatasaray için tam anlamında bir milat oldu. Sarı-kırmızılı takım, o puan kaybının ardından çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alarak muazzam bir çıkış yakaladı. O dönem lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine kadar düşen Cimbom, Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık galibiyet seriyle liderliği almasının yanı sıra Fenerbahçe'yi de geride bırakmayı başardı. Rövanşı isteyen sarı-kırmızılılar, Alanya karşısında kazanıp 6 farkı daha da açmaya çalışmak istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cimbom iç sahada da ligin en çok kazanan takımı durumunda...

BURUK'UN EN BÜYÜK KOZU...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularını Alanyaspor maçına son derece özenli bir şekilde hazırladı. Süper Lig'in son haftalarına girilirken puan kaybı istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Her şey bizim elimizde. Bu dönemde hataya yer yok. Sahaya çıkalım ve kazanalım" dedi

Kayseri karşısında 3 gol, 1 asistle oynayan ve büyük sükse yapan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında da Okan Buruk'un en büyük kozu.

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