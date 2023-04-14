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Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:18 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:36
Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, bu akşam Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Suat Arslanboğa ve Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

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