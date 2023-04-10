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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Başakşehir maçı performansı beğenilmemişti. Teknik direktör Okan Buruk'un genç yıldızla görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:18
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Süper Lig'in 28. haftasını bay geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupadan çeyrek finalde elendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Galatasaray'ın kupaya veda etmesinin ardından bazı isimlere çeşitli eleştiriler yöneltildi. Onlardan biri de Nicolo Zaniolo'ydu...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Medipol Başakşehir maçında, ilk 11'de forma giyen Zaniolo beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

İtalyan futbolcuyu, 66. dakikada oyundan alan Okan Buruk, Zaniolo ile yaptığı görüşmede, "Senden performansını artırmanı bekliyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray'da toplam 4 müsabakada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Yıldız isim bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

PROGRAMI DEĞİŞTİRDİ

Okan Buruk, Başakşehir yenilgisinin ardından idman programında değişikliğe gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Galatasaray'ın son dönemde az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü düşürmesi nedeniyle idman dozunu artırma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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