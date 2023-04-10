GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi

Süper Lig'in 28. haftasını bay geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Süper Lig'in 28. haftasını bay geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupadan çeyrek finalde elendi.
Galatasaray'ın kupaya veda etmesinin ardından bazı isimlere çeşitli eleştiriler yöneltildi. Onlardan biri de Nicolo Zaniolo'ydu...
Medipol Başakşehir maçında, ilk 11'de forma giyen Zaniolo beklentileri karşılayamadı.
İtalyan futbolcuyu, 66. dakikada oyundan alan Okan Buruk, Zaniolo ile yaptığı görüşmede, "Senden performansını artırmanı bekliyorum" dedi.
Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray'da toplam 4 müsabakada görev aldı.
Yıldız isim bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
PROGRAMI DEĞİŞTİRDİ
Okan Buruk, Başakşehir yenilgisinin ardından idman programında değişikliğe gitti.
Galatasaray'ın son dönemde az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü düşürmesi nedeniyle idman dozunu artırma kararı aldı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 28 milyon euro...