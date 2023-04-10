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Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcularla gündem olan sarı-kırmızılılar, Serie A ekibinde forma giyen yıldız ismi renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 10:16
Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

İlk 27 hafta sonunda topladığı 63 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, sezonu liderlikle noktalayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom'da bir yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Aslan, bu sezon yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirmişti.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi de aynı stratejiyi izlemeyi planlıyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapması beklenen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

GALATASARAY MUSA BARROW'U İSTİYOR

İtalya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Galatasaray, Bologna oyuncusu Musa Barrow ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Sol kanat mevkisinde forma giyen Barrow, santrfor ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Kulübü ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Barrow, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Musa Barrow, bu sezon Bologna formasıyla 26 maça çıktı.

Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Yıldız oyuncu, 3 gol ve 5 asist kaydederek 8 gole doğrudan katkıda bulundu.

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