Galatasaray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı gelecek

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.
İlk 27 hafta sonunda topladığı 63 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, sezonu liderlikle noktalayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom'da bir yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor.
Aslan, bu sezon yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirmişti.
Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi de aynı stratejiyi izlemeyi planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapması beklenen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY MUSA BARROW'U İSTİYOR
İtalya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Galatasaray, Bologna oyuncusu Musa Barrow ile ilgileniyor.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Barrow, santrfor ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Kulübü ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Barrow, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.
Musa Barrow, bu sezon Bologna formasıyla 26 maça çıktı.
Yıldız oyuncu, 3 gol ve 5 asist kaydederek 8 gole doğrudan katkıda bulundu.
Musa Barrow'un kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.