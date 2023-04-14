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GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Kayserispor, 29. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'u ağırlayacak. Mustafa Kürşad Filiz, kritik maçta düdük çalacak. Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:00
GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Kritik 3 puan için mücadele edecek olan iki ekibin maçında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 63 puan aldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0'lık galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın durumu yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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