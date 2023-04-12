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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı kırmızılılar rotasını Kayserispor maçına çevirdi. Okan Buruk, zorlu maç öncesi kadroda değişikliğe gidiyor. İşte Aslan'ın Kayseri maçı 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 13:42
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, Kayserispor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

26 maçta 20 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray 63 puanla zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Kayserispor ise topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Sarı kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk zorlu maç öncesi planını belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Yakaladığı galibiyet serisindeki savunma hattında dönmek isteyen Okan Buruk, Abdülkerim'in sakatlığı sebebiyle Kaan Ayhan'a görev verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Muslera'nın kaleyi koruyacağı karşılaşmada sol bekte Okan Buruk yeniden Dubois'e şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Stoperde Kaan'ın partnerliğini Nelsson yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Savunmanın sağ tarafında Buruk'un en çok güvendiği isim Sacha Boey görev alacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Adana Demirspor maçında kilidi çözen Midtsjö tekrar yedek kulübüsine dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Okan Buruk Kayserispor'a karşı yeniden Torreira ve Oliveira ikilisine dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Kanatlarda Kerem ve Rashica'nın gol arayacağı karşılaşmada Icardi'ye Mertens eşlik edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Yeni transfer Zaniolo yine hamle oyuncusu olarak Buruk'un en önemli silahı olacak.

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