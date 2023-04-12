GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 28. haftayı BAY geçti.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 28. haftayı BAY geçti.
Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada rakiplerinin galip gelmesiyle birlikte zirve yarışı kızıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Cimbom rotasını Süper Lig'e çevirdi.
Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, Kayserispor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.
26 maçta 20 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray 63 puanla zirvede yer alıyor.
Kayserispor ise topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.
Sarı kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk zorlu maç öncesi planını belirledi.
Yakaladığı galibiyet serisindeki savunma hattında dönmek isteyen Okan Buruk, Abdülkerim'in sakatlığı sebebiyle Kaan Ayhan'a görev verecek.
Muslera'nın kaleyi koruyacağı karşılaşmada sol bekte Okan Buruk yeniden Dubois'e şans verecek.
Stoperde Kaan'ın partnerliğini Nelsson yapacak.
Savunmanın sağ tarafında Buruk'un en çok güvendiği isim Sacha Boey görev alacak.
Adana Demirspor maçında kilidi çözen Midtsjö tekrar yedek kulübüsine dönecek.
Okan Buruk Kayserispor'a karşı yeniden Torreira ve Oliveira ikilisine dönecek.
Yeni transfer Zaniolo yine hamle oyuncusu olarak Buruk'un en önemli silahı olacak.
5 İSİM KART SINIRINDA
Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira kart görmeleri durumunda 30. haftada Alanya deplasmanından yer alamayacak.