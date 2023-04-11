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GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey milli takım tercihini yaptı!

Galatasaray'da sağ bekte sergilediği performans ile Avrupa'nın majör liglerinden kulüplerin ilgi alanına giren Sacha Boey'un milli takım tercihinin ne olacağı da merakla bekleniyordu. Kamerun ile Fransa arasında bir tercih yapmak zorunda olan yıldız oyuncu, açıklamaları ile bu isteğini de belirtmiş oldu. İşte Sacha Boey'in o açıklamaları... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 19:08
GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Boey, milli takım seçmenin zorluğunu şöyle dile getirmişti.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

"Birkaç gün önce koçla yemek yedim (Rigobert Song), iyi gitti.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Ben iki ulusluyum.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Bir seçim yapmanın zor olduğunu bilmelisiniz, önümde bir gelecek var.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Kamerun da benim ülkem ama oraya hiç gitmedim.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Önce onu biraz keşfetmeliyim. Bir bağlantı hissetmeliyim.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Her halükarda işimde iyi olmak ve en iyisine sahip olmak için her şeyi yapacağım" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

Boey, bu kez uluslararası hırsları konusunda daha net konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey Milli Takım tercihini yaptı!

FRANSA TAKIMI KUTSAL KASEDİR!

Galatasaraylı sağ bek, Fransa'ya katılma arzusunu dile getirdi.

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