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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından yaptığı "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edimişti. Arjantinli golcünün ceza alıp almayacağı merak konusu olurken, Icardi'nin PFDK'ya sevk edildiği maddedeki Jorge Jesus detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 12:05
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Szysz (2) ve Aleksic kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Galatasaray'ın Kaan Ayhan ve Icardi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Sarı-kırmızılılar, mücadele sonrası hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Başakşehir'in bulduğu ikinci golde Kaan Ayhan'a faul yapıldığını belirten Galatasaray ayrıca iki penaltılarının verilmediğini savundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Cimbom'da hakem kararlarına ağır tepki gösteren isimlerden biri Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Arjantinli forvet, mücadele sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

"YILIN SOYGUNU"

Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

30 yaşındaki forvet, bu paylaşımının ardından PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

JESUS İLE AYNI MADDEDEN SEVK EDİLDİ

Yıldız futbolcu, Sevilla maçından sonra "Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor" diyen Jorge Jesus'la aynı maddeden disipline verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Portekizli çalıştırıcıya, "TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren" ifadesinden ceza vermeyen PFDK'nın Icardi'ye ne ceza vereceği Galatasaray camiasında merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

30 yaşındaki yıldız, 10 gol ve 7 asist kaydederek 17 gole doğrudan katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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