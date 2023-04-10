GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ceza alacak mı? Dikkat çeken Jesus detayı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Szysz (2) ve Aleksic kaydetti.
Galatasaray'ın Kaan Ayhan ve Icardi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, mücadele sonrası hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.
Başakşehir'in bulduğu ikinci golde Kaan Ayhan'a faul yapıldığını belirten Galatasaray ayrıca iki penaltılarının verilmediğini savundu.
Cimbom'da hakem kararlarına ağır tepki gösteren isimlerden biri Mauro Icardi oldu.
Arjantinli forvet, mücadele sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
"YILIN SOYGUNU"
Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerine yer verdi.
30 yaşındaki forvet, bu paylaşımının ardından PFDK'ya sevk edildi.
JESUS İLE AYNI MADDEDEN SEVK EDİLDİ
Yıldız futbolcu, Sevilla maçından sonra "Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor" diyen Jorge Jesus'la aynı maddeden disipline verildi.
Portekizli çalıştırıcıya, "TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren" ifadesinden ceza vermeyen PFDK'nın Icardi'ye ne ceza vereceği Galatasaray camiasında merakla bekleniyor.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.
30 yaşındaki yıldız, 10 gol ve 7 asist kaydederek 17 gole doğrudan katkıda bulundu.
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli santrforun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.