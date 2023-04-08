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TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig lideri Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright, bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 10:46
TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılılar, sezon başında ve devre arasında önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Ara transfer döneminde uzunca bir süre Antalyaspor forması giyen forvet oyuncusu Haji Wright'ı kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Bu sezon Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Haji Wright, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Wright, şunları dile getirdi:

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Fantastik oyunculara sahipler. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Inter tıpkı Galatasaray gibi büyük bir camia. Bu gibi büyük kulüplerle adımın anılması, benim için şereftir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

HAJI WRIGHT KİMDİR?

27 Mart 1998 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine LA Galaxy altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Ardından NY Cosmos takımına transfer oldu. 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısına geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Sırasıyla Sandhausen, VVV Venlo ve Sönderjyke formaları giydi. 2021 yazında Antalyaspor'a kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Performansından memnun kalan Akdeniz temsilcisi, sezon başında ABD'li yıldızın bonservisini 1.88 milyon euro karşılığında aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

24 yaşındaki genç forvet, 1.93 cm'lik uzun boyu ile dikkat çekiyor. Liberya asıllı ABD'li santrfor, sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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