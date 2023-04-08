TRANSFER HABERLERİ - Haji Wright'tan Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında ve devre arasında önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Ara transfer döneminde uzunca bir süre Antalyaspor forması giyen forvet oyuncusu Haji Wright'ı kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu transferde mutlu sona ulaşamamıştı.
Bu sezon Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Haji Wright, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Wright, şunları dile getirdi:
Fantastik oyunculara sahipler. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir.
Inter tıpkı Galatasaray gibi büyük bir camia. Bu gibi büyük kulüplerle adımın anılması, benim için şereftir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.
HAJI WRIGHT KİMDİR?
27 Mart 1998 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine LA Galaxy altyapısında başladı.
Ardından NY Cosmos takımına transfer oldu. 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısına geçti.
Sırasıyla Sandhausen, VVV Venlo ve Sönderjyke formaları giydi. 2021 yazında Antalyaspor'a kiralandı.
Performansından memnun kalan Akdeniz temsilcisi, sezon başında ABD'li yıldızın bonservisini 1.88 milyon euro karşılığında aldı.
24 yaşındaki genç forvet, 1.93 cm'lik uzun boyu ile dikkat çekiyor. Liberya asıllı ABD'li santrfor, sağ kanatta da görev yapabiliyor.
ABD Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıkan Haji Wright, 2 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.
Haji Wright'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...