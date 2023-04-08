GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan sarı-kırmızılılar sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.
Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Galatasaray'da tek hedef Süper Lig şampiyonluğu.
Tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapan Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un rotasyonunda önemli bir yer tutuyor.
Yıldız oyuncu yükselen grafiğiyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekiyor.
Transferin gözdesi olan 24 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği merak ediliyor.
Birçok takımın göz hapsindeki Kerem Aktürkoğlu, transferle ilgili kararını verdi.
ÖNCE DEVLER LİGİ SONRA TRANSFER!
Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmanın hayalini kuruyor.
Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için sabırsızlanıyor.
Devler Ligi'nde kendini kanıtlamak isteyen Kerem, daha sonraki sezonda kulübün menfaati doğrultusunda iyi bir teklif gelirse ayrılabilir.
3 DEV PEŞİNDE!
Galatasaray'da 110 maçta 27 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Kerem'in peşinde Benfica, Atletico Madrid ve Leverkusen gibi takımlar bulunuyor.
Kerem bu sezon 29 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı.