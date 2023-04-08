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GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray ve A Milli Takım'daki performansıyla göz kamaşıran Kerem Aktürkoğlu, transferde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Birçok takımın peşinde olduğu yıldız futbolcu transferle ilgili kararını verdi. Peki Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Hangi takımlar transfer etmek istiyor? İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 11:48
GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan sarı-kırmızılılar sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Galatasaray'da tek hedef Süper Lig şampiyonluğu.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapan Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un rotasyonunda önemli bir yer tutuyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Yıldız oyuncu yükselen grafiğiyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Transferin gözdesi olan 24 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Birçok takımın göz hapsindeki Kerem Aktürkoğlu, transferle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

ÖNCE DEVLER LİGİ SONRA TRANSFER!
Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmanın hayalini kuruyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için sabırsızlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Devler Ligi'nde kendini kanıtlamak isteyen Kerem, daha sonraki sezonda kulübün menfaati doğrultusunda iyi bir teklif gelirse ayrılabilir.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

3 DEV PEŞİNDE!
Galatasaray'da 110 maçta 27 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Kerem'in peşinde Benfica, Atletico Madrid ve Leverkusen gibi takımlar bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Devler Ligi bombası! Transfer ve Kerem Aktürkoğlu...

Kerem bu sezon 29 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

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