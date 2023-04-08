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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu maç sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens için de ayrı bir öneme sahip... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:33
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken performanslarından biri de Belçikalı yıldız Dries Mertens'e ait...

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Tecrübeli ismin kontratının uzamasına yalnızca bir maç kaldı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, gelecek hafta Kayserispor karşısında önemli bir maça çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Sarı-kırmızılı formayla 25. karşılaşmasına çıkacak 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Mertens, 24 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor. Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...

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