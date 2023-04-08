GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Kayserispor maçını bekliyor!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken performanslarından biri de Belçikalı yıldız Dries Mertens'e ait...
Tecrübeli ismin kontratının uzamasına yalnızca bir maç kaldı. İşte detaylar...
Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, gelecek hafta Kayserispor karşısında önemli bir maça çıkacak.
Sarı-kırmızılı formayla 25. karşılaşmasına çıkacak 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.
Mertens, 24 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor. Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...