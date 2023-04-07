Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray, önümüzdeki sezon da bu stratejiyle devam etmeyi planlıyor.
Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray, önümüzdeki sezon da bu stratejiyle devam etmeyi planlıyor.
Listesini oluşturan sarı-kırmızılılar, hedefine birçok önemli ismi aldı.
Bu oyuncular arasında öne çıkan isim Liverpool forması giyen Naby Keita.
Orta saha alternatiflerini artırmak isteyen Cimbom, Gineli dünya yıldızını kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan başarılı oyuncu ile temaslar yapılıyor.
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ DEVREDE!
Galatasaray'ın transferde istekli olduğu Naby Keita, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında.
SON TALİP ATLETICO MADRID
africafootunited'da yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, Liverpool'dan ayrılması beklenen Naby Keita'yı transfer etmek istiyor.
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Madrid ekibinin, Keita'yı öncelik haline getirdiği ifade edildi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için sezon sonu girişimlerde bulunulacak.
Birçok talibi olan Keita'nın vereceği karar transferde belirleyici olacak.
Yıldız oyuncu bu sezon İngiltere Premier Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi.
Merkez orta saha bölgesinde forma giyen Keita'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
Gineli futbolcu ülkesinin milli takımında 50 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 11 gollük katkı verdi.