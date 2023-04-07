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Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları şimdiden başladı. Doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılar, Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Naby Keita'nın peşine düştü. Temaslara başlayan Cimbom'a transferde dev bir rakip çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 16:53
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray, önümüzdeki sezon da bu stratejiyle devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Listesini oluşturan sarı-kırmızılılar, hedefine birçok önemli ismi aldı.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Bu oyuncular arasında öne çıkan isim Liverpool forması giyen Naby Keita.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Orta saha alternatiflerini artırmak isteyen Cimbom, Gineli dünya yıldızını kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan başarılı oyuncu ile temaslar yapılıyor.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ DEVREDE!
Galatasaray'ın transferde istekli olduğu Naby Keita, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

SON TALİP ATLETICO MADRID
africafootunited'da yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, Liverpool'dan ayrılması beklenen Naby Keita'yı transfer etmek istiyor.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Madrid ekibinin, Keita'yı öncelik haline getirdiği ifade edildi.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için sezon sonu girişimlerde bulunulacak.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Birçok talibi olan Keita'nın vereceği karar transferde belirleyici olacak.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Yıldız oyuncu bu sezon İngiltere Premier Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray istiyordu Atletico Madrid kapıyor! Transferde dev çalım

Merkez orta saha bölgesinde forma giyen Keita'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

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