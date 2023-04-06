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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupaya veda eden Galatasaray'da Merkez Hakem Kurulu (MHK Başkanı Lale Orta'ya tepkiler büyüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, sosyal medya hesabından Lale Orta ile ilgili olay bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 11:44
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray organizasyondan elendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

MHK BAŞKANI LALE ORTA'YA TEPKİ

Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

GALATASARAY LALE ORTA'YI BİR KEZ DAHA İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

"Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Başakşehir maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında Lale Orta ile ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

"BU AÇIKLAMALARA SEVİNDİK"

Buruk, Orta'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bu açıklamalara sevindik. Çünkü merak ediyorduk. Bunlar bizim gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartımız vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şey. Bunlarla ilgili merakımız giderildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Yapılan kararların yanlış olduğu, doğrusunun kırmızı kart olduğu, iki takımın da 10 kişi kalması gerektiğini açıkladı. Buna da sevindim. Geçen maçtan sonra bununla ilgili bir çağrı yapmıştım, merak ediyoruz diye. Bu yüzden PFDK'ya sevk edildim.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Ne hakaret ne başka bir şey var. Sadece merakımı bildirdim. Lale Orta da benim de ismimi vererek, cevap verdi. Onun yanında PFDK'da yargılanacağım. Çok fazla da bu konularda konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda yapılmaz. Her takım için aynı şeyi dileyeceğim. Aslında çok basit şeyler.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Telefondan seyretsen pozisyonun ne olup, olmadığını görüyoruz. Bu kadar görüntü varken hataların yapılması herkesi üzüyor. Direkt kötü niyet aramıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Artık çok da kolay, önünüzde 8-10 kameranın görüntüsü var" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Galatasaray cephesinde MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki sürerken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan flaş bir paylaşım geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazan ve Lale Orta'nın fotoğrafının bulunduğu bir görsel paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

İşte o paylaşım...

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