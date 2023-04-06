GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü.
Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi.
Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı.
Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı.
Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray organizasyondan elendi.
MHK BAŞKANI LALE ORTA'YA TEPKİ
Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.
GALATASARAY LALE ORTA'YI BİR KEZ DAHA İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.
"Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Başakşehir maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında Lale Orta ile ilgili konuştu.
"BU AÇIKLAMALARA SEVİNDİK"
Buruk, Orta'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bu açıklamalara sevindik. Çünkü merak ediyorduk. Bunlar bizim gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartımız vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şey. Bunlarla ilgili merakımız giderildi.
Yapılan kararların yanlış olduğu, doğrusunun kırmızı kart olduğu, iki takımın da 10 kişi kalması gerektiğini açıkladı. Buna da sevindim. Geçen maçtan sonra bununla ilgili bir çağrı yapmıştım, merak ediyoruz diye. Bu yüzden PFDK'ya sevk edildim.
Ne hakaret ne başka bir şey var. Sadece merakımı bildirdim. Lale Orta da benim de ismimi vererek, cevap verdi. Onun yanında PFDK'da yargılanacağım. Çok fazla da bu konularda konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda yapılmaz. Her takım için aynı şeyi dileyeceğim. Aslında çok basit şeyler.
Telefondan seyretsen pozisyonun ne olup, olmadığını görüyoruz. Bu kadar görüntü varken hataların yapılması herkesi üzüyor. Direkt kötü niyet aramıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Artık çok da kolay, önünüzde 8-10 kameranın görüntüsü var" ifadelerini kullandı.
Galatasaray cephesinde MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki sürerken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan flaş bir paylaşım geldi.
Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazan ve Lale Orta'nın fotoğrafının bulunduğu bir görsel paylaştı.
İşte o paylaşım...