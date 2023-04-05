Haberler Galatasaray Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadroyla yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki isim belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 10:41
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Adana Demirspor engelini de kayıpsız aşmıştı.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu iddialı isimlerle güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Cimbom'da gündem golcü transferi... Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu Aslan'da, listeye yeni bir dünya yıldızı eklendi.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Divock Origi'yi 4 İngiliz kulübünün yanı sıra Galatasaray da istiyor.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Belçikalı golcü için West Ham, Leeds United, Aston Villa ve Crystal Palace'ın Milan'ın kapısını çalmaya hazır olduğu ifade edildi.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Öte yandan Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Haberde, Premier Lig ekiplerinden iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun tercihinin Galatasaray'dan ziyade İngiltere olacağı da vurgulandı.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Milan'a gelen Divock Origi, bu sezon 26 karşılaşmada forma giydi.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

27 yaşındaki Belçikalı futbolcu çıktığı bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

DIVOCK ORIGI KİMDİR?

18 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genk altyapısında başladı.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Kariyerinde Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

1.89 cm boyundaki Origi, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Belçika Milli Takımı ile 32 maça çıkan Origi, 3 gole imzasını attı.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Kenya asıllı yıldız futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Origi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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