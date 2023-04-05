Ünlü golcü için flaş iddia! "Galatasaray da istiyor ama..."

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Adana Demirspor engelini de kayıpsız aşmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Adana Demirspor engelini de kayıpsız aşmıştı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu iddialı isimlerle güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Divock Origi'yi 4 İngiliz kulübünün yanı sıra Galatasaray da istiyor.
Belçikalı golcü için West Ham, Leeds United, Aston Villa ve Crystal Palace'ın Milan'ın kapısını çalmaya hazır olduğu ifade edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.
Haberde, Premier Lig ekiplerinden iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun tercihinin Galatasaray'dan ziyade İngiltere olacağı da vurgulandı.
Sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Milan'a gelen Divock Origi, bu sezon 26 karşılaşmada forma giydi.
27 yaşındaki Belçikalı futbolcu çıktığı bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
DIVOCK ORIGI KİMDİR?
18 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genk altyapısında başladı.
Kariyerinde Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi.
1.89 cm boyundaki Origi, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Belçika Milli Takımı ile 32 maça çıkan Origi, 3 gole imzasını attı.
Kenya asıllı yıldız futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Origi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...