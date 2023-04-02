Haberler Galatasaray G.Saray evinde güzel

G.Saray evinde güzel

Goller maçın son bölümünde Midtsjö ve Zaniolo’dan (Pen) geldi ve Cimbom, Konyaspor yenilgisinin yaralarını sardı. Dün taraftarları önünde üst üste 9. galibiyetine imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
G.Saray evinde güzel

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla hayata döndü. Konya'ya deplasmanda mağlup olan ve 14 maçlık tarihi serisi sona eren sarı-kırmızılı ekip, Adana karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı ve sürprize izin vermedi. Cimbom maça hızlı başlasa da arkasını getiremedi. Net pozisyonları bulan taraf konuk ekipti. Adana'da Emre Akbaba ve Onyekuru'nun şutları direkte patladı. İlk yarı golsüz tamamlanırken Galatasaray golleri maçın son bölümünde buldu.

F.BAHÇE İLE FARK 9 PUANA ÇIKTI

İlk gol Fredrik Midtsjö'den geldi. 74. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli, 86. dakikada sahneye çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Zaniolo da 90+8'de kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi. Aslan böylece sahasında üst üste 9. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe'yle arasındaki farkı maç fazlasıyla 9 puana çıkardı.

Cimbom ilk yarıda kayıptı

Galatasaray dün akşamki karşılaşmada özellikle ilk yarıda çok silik kaldı. Bu rakamlara da net bir şekilde yansıdı. 45 dakikada Fernando Muslera 23 kez topla buluşurken ileri uçta yer alan Mauro İcardi sadece 7 kez topla buluşabildi.

12 maçtır yenilmiyor

Sahasında 9 maçtır kazanan Cimbom ayrıca Nef Stadı'nda 12 maçtır da yenilgi görmüyor. Bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Abdülkerim ofsayda takıldı

Adana Demirspor karşısında Abdülkerim Bardakcı başarılı performansıyla alkış aldı. Maçın başında kafa vuruşu kalecide kalan tecrübeli futbolcu, 52. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak bu kez de ofsayt bayrağına takıldı.

Yunus penaltı kazandırdı

Yunus Akgün, Adana Demirspor karşısında 74. dakikada oyuna dahil oldu. Kerem'le yer değiştiren genç futbolcu, Galatasaray'a hareket getirdi. Yunus ayrıca 90+6. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Ceza sahası içinde Kevin Stambouli'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Zaniolo da gole çevirdi.

GÜNÜN ADAMI MİDTSJÖ

Yaz transfer döneminde takıma katılan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı. Midtsjö, Ocak 2021'den (AZ Alkmaar formasıyla) bu yana ilk lig golünü Adana Demirspor ağlarına göndermiş oldu. Norveçli yıldız ayrıca Midtsjö, dün taraftarlara galibiyet üçlüsünü çektiren isimdi.

30

Adana Demirspor'u ağırladığı son 9 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 30 gol attı.

DİĞER
Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu! Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru Kınay annesini gölgede bıraktı!
Wanda Nara'dan bomba paylaşım! Icardi baba mı oluyor? Verdiği cevap şoke etti
Derbide onlara güveniyor! Güneş'in en büyük kozu...
Galibiyetin sırrı o detayda yatıyor! İşte derbinin şifreleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sacha Boey'den transfer itirafı!
Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu? 01:31
Toroğlu değerlendirdi! Mertens'e yapılan müdahale kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! Mertens'e yapılan müdahale kırmızı kart mı? 01:31
Beşiktaş'ta 2 isme derbi öncesi kesik! Beşiktaş'ta 2 isme derbi öncesi kesik! 01:31
Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız! Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız! 01:31
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 01:31
G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! 01:31
Daha Eski
G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:31
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 01:31
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 01:31
Orhan Ak: Çok üzgünüz! Orhan Ak: Çok üzgünüz! 01:31
Fırtına evinde kayıp! Fırtına evinde kayıp! 01:31
Başakşehir evinde kazandı! Başakşehir evinde kazandı! 01:31