G.Saray evinde güzel

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla hayata döndü. Konya'ya deplasmanda mağlup olan ve 14 maçlık tarihi serisi sona eren sarı-kırmızılı ekip, Adana karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı ve sürprize izin vermedi. Cimbom maça hızlı başlasa da arkasını getiremedi. Net pozisyonları bulan taraf konuk ekipti. Adana'da Emre Akbaba ve Onyekuru'nun şutları direkte patladı. İlk yarı golsüz tamamlanırken Galatasaray golleri maçın son bölümünde buldu.



F.BAHÇE İLE FARK 9 PUANA ÇIKTI

İlk gol Fredrik Midtsjö'den geldi. 74. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli, 86. dakikada sahneye çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Zaniolo da 90+8'de kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi. Aslan böylece sahasında üst üste 9. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe'yle arasındaki farkı maç fazlasıyla 9 puana çıkardı.



Cimbom ilk yarıda kayıptı

Galatasaray dün akşamki karşılaşmada özellikle ilk yarıda çok silik kaldı. Bu rakamlara da net bir şekilde yansıdı. 45 dakikada Fernando Muslera 23 kez topla buluşurken ileri uçta yer alan Mauro İcardi sadece 7 kez topla buluşabildi.



12 maçtır yenilmiyor

Sahasında 9 maçtır kazanan Cimbom ayrıca Nef Stadı'nda 12 maçtır da yenilgi görmüyor. Bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.



Abdülkerim ofsayda takıldı

Adana Demirspor karşısında Abdülkerim Bardakcı başarılı performansıyla alkış aldı. Maçın başında kafa vuruşu kalecide kalan tecrübeli futbolcu, 52. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak bu kez de ofsayt bayrağına takıldı.



Yunus penaltı kazandırdı

Yunus Akgün, Adana Demirspor karşısında 74. dakikada oyuna dahil oldu. Kerem'le yer değiştiren genç futbolcu, Galatasaray'a hareket getirdi. Yunus ayrıca 90+6. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Ceza sahası içinde Kevin Stambouli'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Zaniolo da gole çevirdi.



GÜNÜN ADAMI MİDTSJÖ

Yaz transfer döneminde takıma katılan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı. Midtsjö, Ocak 2021'den (AZ Alkmaar formasıyla) bu yana ilk lig golünü Adana Demirspor ağlarına göndermiş oldu. Norveçli yıldız ayrıca Midtsjö, dün taraftarlara galibiyet üçlüsünü çektiren isimdi.



30

Adana Demirspor'u ağırladığı son 9 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 30 gol attı.