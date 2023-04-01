GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'la kritik bir maça çıkacak.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'la kritik bir maça çıkacak.
Sarı-kırmızılıların sahasında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray'da Adana Demirspor maçının hazırlıkları yapılan antrenmanla tamamlandı.
Teknik Direktör Okan Buruk, takımla yaptığı toplantıda, kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini belirtti.
Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına derbi uyarısında da bulunarak şunları söyledi:
Ligdeki pozisyonumuzu korumak için önemli ve zor bir maça çıkacağız. Ertesi gün de derbi maçı var. Oradan ne çıkacağı belli olmaz. Tekrar bir seriye başlamak için ilk adımı Adana Demirspor karşında atalım.
Konyaspor mücadelesiyle sarı kart cezasını tamamlayan Nelsson bugün sahadaki yerini alabilecek.
Ancak Konyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Berkan Kutlu, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bu arada sezon başından bu yana 45 bin ortalamaya oynayan sarı-kırmızılıların tribünleri bugün de dolacak.
Karşılaşmanın biletleri tamamen tükenirken, 50 bine yakın tarafların tribünde olması bekleniyor.
Galatasaray, 26 hafta itibarıyla ligde topladığı 60 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi ise 54 puanlı Fenerbahçe...