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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma son antrenmanda derbi uyarısında bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 09:48
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Teknik Direktör Okan Buruk, takımla yaptığı toplantıda, kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına derbi uyarısında da bulunarak şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Ligdeki pozisyonumuzu korumak için önemli ve zor bir maça çıkacağız. Ertesi gün de derbi maçı var. Oradan ne çıkacağı belli olmaz. Tekrar bir seriye başlamak için ilk adımı Adana Demirspor karşında atalım.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Konyaspor mücadelesiyle sarı kart cezasını tamamlayan Nelsson bugün sahadaki yerini alabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Ancak Konyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Berkan Kutlu, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Bu arada sezon başından bu yana 45 bin ortalamaya oynayan sarı-kırmızılıların tribünleri bugün de dolacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Karşılaşmanın biletleri tamamen tükenirken, 50 bine yakın tarafların tribünde olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi

Galatasaray, 26 hafta itibarıyla ligde topladığı 60 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi ise 54 puanlı Fenerbahçe...

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