Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu

Geçtiğimiz hafta yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sarı-kırmızılılara yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Özbek, "Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.