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Galatasaraylı Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den kayınvalidesine doğum günü jesti geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, kayınvalidesinin doğum gününü kutladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 11:24
Galatasaraylı Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest!

Son olarak Simge Sağın ile takipleşmesi olay olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

Galatasaraylı Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest!

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincinin ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasının stadyumda çalması ve ikili arasında sosyal medyada yaşanan etkileşim olay olmuştu.

Galatasaraylı Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest!

Arjantinli golcü, Wanda Nara'nın annesine dikkat çeken bir jest yaptı.

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