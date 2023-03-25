Galatasaray'da mali genel kurul gerçekleşiyor | CANLI YAYIN

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılıyor. İlk olarak genel kurul divan kurulunun oluşturulduğu genel kurul toplantısında, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmelerin ardından Dursun Özbek yönetimi mali ve idari yönden oylanacak. Gayrimenkullerle ilgili yetki talebi görüşülecek.