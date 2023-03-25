Haberler Galatasaray Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Sezon sonunda yapılacak hamleler için izleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk, ayrıntılı bir inceleme yapıyor. Sevilla formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yıkan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:17
Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Sarı kırmızılılar, ligde son oynadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybetmişti.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Böylelikle Aslan'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Cimbom, uzun süre sonra yenilmesine karşın Süper Lig'de zirvede yer almaya devam ediyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 1 maç fazlasıyla 60 puanda yer alıyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Sarı kırmızılılar, bu sezon çıktığı 25 mücadelede 19 kez kazandı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Aslan 19 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik elde etti.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Ayrıca 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray Yönetimi, bu hamlelerin meyvesini şampiyonlukla yemek istiyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Sarı kırmızılı idareciler, gerek yaz transfer döneminde gerekse ocak ayında dünyaca ünlü yıldızları takıma katmıştı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Cimbom yaptığı transferlerle Avrupa'da da adından söz ettirmişti.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Galatasaray Yönetimi yeni sezon son için de duracak gizi gözükmüyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Başkan Dursun Özbek önderliğinde transfer operasyonunu sürdüren sarı kırmızılılar, haziran ayında eksik bölgelere yapılacak hamleler için harekete geçti.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

İzleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı sonrası o isim için transfer harekatı başladı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen golü atan o yıldız için devreye girdi.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

İşte o futbolcu...

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

G.SARAY'DAN ERIK LAMELA BOMBASI!

Galatasaray, Sevilla forması giyen Erik Lamela için girişimlere başladı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı gol atan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Cimbom Lamela'yı, Nicolo Zaniolo'nun olası ayrılığı sonrası için düşünüyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Hem scout ekibinden hem de Okan Buruk'tan transfer için onay çıktığı iddia edildi.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

İspanyol ekibinin de sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki oyuncunun transferine onay vereceği öne sürüldü.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Lamela'nın da uzun bir kontrat karşılığında Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Yönetimin bu transferi 3-4 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Arjantinli yıldız Lamela bu sezon La Liga'da 33 maçta görev aldı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Lamela bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Ayrıca 1 de asist yaptı.

Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'yi yıkan yıldız Galatasaray'a

Lamela ülke milli takımında ise 25 maçta 3 gol attı.

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