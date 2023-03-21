GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.
Konya ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse 31. dakikada Milot Rashica'dan geldi.
Cimbom'un bu sonuçla Süper Lig'deki 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Galatasaray adına maçta en çok aranan isimlerden biri de Dries Mertens oldu.
Yıldız futbolcu, Trabzonspor maçının ardından diz iç bağlarından sakatlık geçirdi.
Mertens, Trabzonspor karşılaşması sonrası oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bıraktı.
Teknik direktör Okan Buruk, henüz hazır olmaması sebebiyle Dries Mertens'i Konyaspor maçı kadrosuna dahil etmemişti.
Belçikalı oyuncunun ne zaman sahalara döneceği merak edilirken, yıldız ismin son durumu belli oldu.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAHADA
Milli arada Mertens için özel program hazırlandı ve başarılı futbolcu, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacağı öğrenildi.
Mertens, sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 20 Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.
35 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon Euro.