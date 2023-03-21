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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyen Dries Mertens'in durumu merak konusu olmuştu. Takımının oynadığı son iki maçı kaçıran yıldız futbolcunun 27. haftada Adana Demirspor ile oynanacak maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 13:38
GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

Belçikalı oyuncunun ne zaman sahalara döneceği merak edilirken, yıldız ismin son durumu belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAHADA

Milli arada Mertens için özel program hazırlandı ve başarılı futbolcu, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

Mertens, sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 20 Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

35 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor maçına yetişecek mi?

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon Euro.

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