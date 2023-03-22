Yusuf takım arıyor

Avusturya U21 milli takımı, iki hazırlık maçı için bir araya geldi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir milli takıma da çağrılmadı. Bu durum nedeniyle oldukça üzgün olan genç futbolcunun, kendine oynayabileceği bir takım aramaya başladığı bildirildi.
Avusturya U21 milli takımı, iki hazırlık maçı için bir araya geldi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir milli takıma da çağrılmadı. Bu durum nedeniyle oldukça üzgün olan genç futbolcunun, kendine oynayabileceği bir takım aramaya başladığı bildirildi.