Ahmet Oğuz krizi

Ahmet Oğuz, Leo Dubois'e yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu itiraf etti. Bu durum sarıkırmızılı camiada alkışla karşılanırken Konyaspor'da rahatsızlık yarattı. Yeşil-beyazlı kulübün Ahmet Oğuz'a canlı yayına izinsiz çıktığı gerekçesiyle ceza kestiği ifade edildi.
AhmetOğuz, Leo Dubois'e yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu itiraf etti. Bu durum sarıkırmızılı camiada alkışla karşılanırken Konyaspor'da rahatsızlık yarattı. Yeşil-beyazlı kulübün Ahmet Oğuz'a canlı yayına izinsiz çıktığı gerekçesiyle ceza kestiği ifade edildi.