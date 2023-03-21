Haberler Süper Lig Dostluk rüzgarı çabuk dindi... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan meydan savaşı!

Dostluk rüzgarı çabuk dindi... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan meydan savaşı!

Süper Lig devleri arasındaki dostluk rüzgarları yerini flaş tartışmalara bıraktı. Son olarak oynanan Konyaspor - Galatasaray ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından takımlardan sert tepkiler geldi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan gelen açıklamalar resmen gündeme oturdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Dostluk rüzgarı çabuk dindi... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan meydan savaşı!

Sarı-kırmızılı kulüp bugün saat 15.00'te NEF Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray, yayıncı kuruluşun hakem yorumcularına tepki gösterdiği ve özet görüntüleri değiştirttiği iddia edilen MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyecek.

FENERBAHÇE CEPHESİ: HESABINI SORACAĞIZ

Alanya maçının devre arasında "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz" diye açıklama yapıldı. Maç sonrası ise "İptaller, kurgular mağlup, Fenerbahçe galip. Yaşananların hesabını soracağız" denildi.

GALATASARAY CEPHESİ: YAVUZ HIRSIZ!

"Maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış paylaşıma söyleyeceğimiz tek bir söz var: Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır! Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz."

BEŞİKTAŞ CEPHESİ: KAYITLARI AÇIKLAYIN

Asbaşkan Emre Kocadağ, Konya-Galatasaray maçında Sehic ile Muslera arasındaki tartışmayla ilgili olarak "Bu pozisyonun VAR kayıtları yayınlansın. Hakem ne demiş, VAR ve AVAR ne yapmış, bilmek hakkımız" dedi.

BÜYÜKEKŞİ ORTA'YA SORDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tartışmaların odağındaki isimlerden MHK Başkanı Lale Orta ile görüştü ve hakkındaki iddiaları sordu. Kritik zirvede Büyükekşi'nin çok sinirli olduğu, Orta'nın ise "Bu iddialar yıpratma amaçlı" dediği öğrenildi.

NOT: Haber kapağındaki maç görselleri beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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