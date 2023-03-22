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Karanlık köşenize çekilin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten olay açıklamalar geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Karanlık köşenize çekilin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde sıkça tartışılan MHK ve hakem kararları ile açıklamalarda bulundu. Kendilerine yönelik ithamlarda bulunan Fenerbahçe yönetimine de yanıt verdi. Dün Nef Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Özbek, sözlerine Kasımpaşa maçında Nicolo Zaniolo'nun içinde bulunduğu pozisyonla ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Zaniolo'ya yapılan hareket sonrası olan gelişmeleri kulübümüz dikkatle takip etti. MHK Başkanı Sayın Lale Orta, başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır" dedi.

VAR'DAN ÇIKARTILDI

Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını kaydeden Özbek sözlerine şöyle devam etti: Bunun gerçek olmadığını düşünmek istedik. MHK'nin görev ve yetkisi arasında, yayıncı kuruluşa ya da herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha da vahimi, Yönetim Kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir VAR videosunun, VAR odasından çıkartılmasıdır. Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK başkanı kendisi istediği gibi karar veriyor. İstediği görüntüleri istediği kadarıyla ekrana getiriyor.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞLAR

Türk futbolunu herkesin koruması gerektiğini anlatan Galatasaray Başkanı, "Aslında her şeyi planlamışlar ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray taraftarının gücünü, bu takımın kapasitesini hafife aldıkları için şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti giderek daha aşağıya indirmeye çalışıyorlar" çıkışı yaptı.

İFTİRA VE AYAK OYUNLARI

Fenerbahçe Kulübü'ne seslenen Dursun Özbek şunları söyledi: Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla, ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için, insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin. Buradan bir kez daha söylüyorum, ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz.

CESARETİNİZ YOK

'Utancı giden kimsenin, kalbi ölür' sözünü kullanan Özbek sözlerini şöyle tamamladı: Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok sizin. Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, biz, Türk futboluna aydınlığı, size rağmen getirelim.

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