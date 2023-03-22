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Konya'da değil Alanya'da penaltı

Sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verilen kararların altını çizen Başkan Özbek, Alanya-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlara da vurgu yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Konya'da değil Alanya'da penaltı
Sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verilen kararların altını çizen Başkan Özbek, Alanya-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlara da vurgu yaptı: Adaleti sağlayamazsak, birileri çıkar, adaleti kendine göre dizayn etmeye çalışır. Hafta sonunda bu plan gözümüze sokulmaya çalışıldı. Dubois'a yapılan harekete kırmızı verilmiyor. Rakibimizin maçında aynı hareket yapılıyor, yine kart verilmiyor. Bu hakemi, Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyrederken gördük. Pozisyona VAR müdahale etmiyor. Artık yan hakem mi müdahale ediyor, başkası mı hiç kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareketin aynısı, Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı.
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