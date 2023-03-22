Köhne zihniyet

Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına ise şöyle cevap verdi: Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntü ile karşıladım. Konuşma metnimde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum: "Başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin." Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur. Saygılarımla...