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Köhne zihniyet

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Köhne zihniyet
Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına ise şöyle cevap verdi: Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntü ile karşıladım. Konuşma metnimde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum: "Başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin." Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur. Saygılarımla...
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