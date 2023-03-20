Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva projesi bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın VAR merkezine girildiğine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek, "İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Varsa da futbolun kurumları var, onlar gereğini yapacaktır. Ancak verilen demeçleri duyunca hayretler içerisinde kaldım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları var. İnsanların görevleri itibarıyla yaptıklarını onlar değerlendirirler, onlar gereğini yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

FEDERASYON BAKSIN, İNCELESİN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masa başında kazanılıyor' açıklamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bu sorunun muhattabı ben miyim? Yetkili kurullarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futbolu ile ilgili. Benim muhattabım değil. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus'un söylediğinin muhatabı ben değilim" ifadelerini kullandı.

HERKES İÇİN ADALET

Süper Lig'de hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Özbek, "Galatasaray'ın futbolda istediği adalet sadece kendisi için istemiyor. Her maçta hakem hataları veya VAR hataları oluyor. İlgililer bunun önüne geçmeli. Bu hataların asgariye inmesini sağlaması için talepte bulunuyoruz. Galatasaray kurulduğundan bugüne kadar hep ilklerin kulübü olduğu için çabamızı bütün kulüpler için sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

MERAK ETMESİNLER

Galatasaray'ın Konyaspor maçından mağlubiyetle ayrılmasını da değerlendiren Başkan Özbek şöyle devam etti: "Konya'da bir yol kazası oldu. Ligler başladığından beri söylüyoruz, şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Hala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. Taraftarların bize bugüne kadar gösterdikleri destekle biz bugüne geldik. O sonuca rağmen taraftarlarımız oyuncularımızı çağırıp alkışladılar. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Mayıs ayında gerekli sonucu alacağız, kimse merak etmesin.

EN İYİSİ GALATASARAY

Rakipleriyle karşılaştırma yapan Özbek, "Üç büyüklere baktığınız zaman borçları itibarıyla en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Bunun bir tek sebebi var; Riva'dan gelen 170 milyon dolar Galatasaray'ın finansal yapısında düzeltmeye sebep olmuştur. Faaliyet dışı projeleri uygulamak suretiyle giderek hedefimize ulaşacağız" dedi. Galatasaraylılardan projelere destek vermelerini de istedi.

4 ETAPTAN OLUŞUYOR

Galatasaray'ın Riva arazisi üzerinde yapılan ve 4 etaptan oluşan bin 330 villanın yer aldığı proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçerisinde okul, cami, kütüphane, hobi bahçeleri, lagün, gölet, kapalı havuz, spor sahaları, park-bahçe ve zengin aktivite alanlarını kapsayacak şekilde tasarlanan projenin ilk iki etabında 700'e yakın villanın satıldığı aktarıldı. Toplantıda Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projenin 3 sene içinde biteceğini açıkladı.

RİVA'DAN 170 MİLYON $

Riva projesiyle ilgili bilgi aktaran Başkan Dursun Özbek, "Riva ve Florya arazisi için proje yapma yetkisini genel kuruldan aldık. Riva Projesi ihaleye çıktı, Emlak Konut'la yaptık. Riva arazisi, başladığı günden bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü'ne 170 milyon Dolar + 90 milyon TL fayda sağlamıştır" şeklinde konuştu.