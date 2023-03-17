Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse 31. dakikada Milot Rashica'dan geldi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ayrıca Galatasaray'ın resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi ve 19 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
KONYASPOR 9 MAÇ SONRA KAZANDI
Konyaspor, Galatasaray karşısında 2-1 üstünlükle ayrılarak 9 maç sonra galibiyet elde etti.
Yeşil-beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın 14 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırıken, 9 maç sonra sahadan galip ayrıldı.
Öte yandan İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, galibiyetle tanıştı.
MAÇ SONU BÜYÜK GERGİNLİK
Konyaspor - Galatasaray maçında ev sahibi takımın uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası ortalık karıştı.
Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Oğulcan'ın golü sonrası kalesinden çıkarak Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribüne yöneldi.
Deneyimli kalecinin taraftarlara yönelik hareketi sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera çılgına döndü.
Sehic gole sevinirken Muslera'nın bir anda Boşnak file bekçisini itmesi sonrası gergin anlar yaşandı.
Ibrahim Sehic'in de Fernando Muslera'yı itmesi sonrası gerginlik artarken, iki takım futbolcularının araya girmesiyle tartışma sona erdi.
Maçın hakemi Zorbay Küçük, iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.