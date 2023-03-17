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Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic ve Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında gergin anlar yaşandı. İki takım oyuncularının araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 23:48 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 23:49
Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Galatasaray'ın tek golüyse 31. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Bu sonuçla sarı-kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Ayrıca Galatasaray'ın resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi ve 19 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

KONYASPOR 9 MAÇ SONRA KAZANDI

Konyaspor, Galatasaray karşısında 2-1 üstünlükle ayrılarak 9 maç sonra galibiyet elde etti.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Yeşil-beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın 14 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırıken, 9 maç sonra sahadan galip ayrıldı.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Öte yandan İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, galibiyetle tanıştı.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

MAÇ SONU BÜYÜK GERGİNLİK

Konyaspor - Galatasaray maçında ev sahibi takımın uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası ortalık karıştı.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Oğulcan'ın golü sonrası kalesinden çıkarak Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribüne yöneldi.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Deneyimli kalecinin taraftarlara yönelik hareketi sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera çılgına döndü.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Sehic gole sevinirken Muslera'nın bir anda Boşnak file bekçisini itmesi sonrası gergin anlar yaşandı.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Ibrahim Sehic'in de Fernando Muslera'yı itmesi sonrası gerginlik artarken, iki takım futbolcularının araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Konyaspor - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi

Maçın hakemi Zorbay Küçük, iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.

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