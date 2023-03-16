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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Galatasaray'da yeni sezonda gösterdiği performansla büyük alkış alan ve teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey için şimdi de İngilizler devreye girdi. Oyuncunun transferinde son kararı ise Okan Buruk'un vereceği aktarılıyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için teklifler gelmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün transferde radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Fransız sağ beke, İngiliz ekibi Crystal Palace'tan sonra bir başka Ada temsilcisi Aston Villa'nın da yakından ilgi gösterdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Boey, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 karşılaşmada 2 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Boey'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Sağ bek dışında sol bekte de oynayabilen Boey, Rennes'ten Cimbom'a gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Boey, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğendiği isimlerden biri durumunda. Futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

BOEY BU SEZON NE YAPTI?

Sacha Bıey bu sezon toplamda 22 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Boey bu maçlarda 2 asist üretti.

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