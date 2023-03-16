GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sacha Boey'e İngiliz kancası! Sezon sonu teklif kapıda

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için teklifler gelmeye başladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için teklifler gelmeye başladı.
Gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün transferde radarına girdi.
Fransız sağ beke, İngiliz ekibi Crystal Palace'tan sonra bir başka Ada temsilcisi Aston Villa'nın da yakından ilgi gösterdiği öğrenildi.