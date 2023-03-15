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Barça'dan daha iyi!

Rapid Wien’in yöneticisi Hofmann, “Galatasaray’ın hücum gücü, muhtemelen Barcelona’nın geçen sezon olan hücum gücünden daha iyi” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Barça'dan daha iyi!

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den aldığı Yusuf Demir için Avusturya'dan bir açıklama geldi. Genç yıldızın az süre almasını değerlendiren Rapid Wien'in yöneticisi Steffen Hofmann, "Galatasaray transferin son gününde 5 oyuncu aldı. Onların hücum gücü, muhtemelen Barcelona'nın geçen sezon olan hücum gücünden daha iyi... Rekabet çok büyük. Başrolde Mauro İcardi, Juan Mata, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis ve Milot Rashica yer alıyor" diye konuştu. Yusuf'un Rapid'e dönüşünde kulüp olarak hatalı davrandıklarını ifade eden Hofmann, "Kulüp olarak davranmamız gerektiği gibi davranmadık. Özel bir oyuncu olduğunu biliyorduk" ifadesini kullandı.


Galatasaray'da bu sezon 6 resmi maça çıkan Yusuf, bu maçların yalnızca birine ilk 11'de başladı.


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Steffen Hofmann, "Yusuf, Hırvat olsaydı ve Dinamo Zagreb'te oynasaydı, her maçta oynardı. Ama Galatasaray, Dinamo Zagreb değil. Onun yapması gereken bombaları geçmek ve bu potansiyeli var" diye konuştu.

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