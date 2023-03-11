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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 14 maçlık galibiyet rekoru hakkında konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek Beşiktaş'ın 62 yıllık rekorunu geride bıraktı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi. İşte Okan Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:45
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 14 maçlık galibiyet rekoru hakkında konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Galibiyet serisini 14 maça çıkartan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası konuştu.

Okan Buruk: "Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için. Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz, bu puan farkını arttırmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında özellikle ilk yarıda bunu iyi gördük. Fenerbahçe de bu yarışın içinde. Diğer takımlar biraz geride kaldı gibi."ifadelerini kullandı

BURUK'TAN REKOR SÖZLERİ

14 maçlık galibiyet serisi rekoru hakkında konuşan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman rekorları kırmaktır. Kupalar kazanmaktır. Önemli olan şampiyon olmak. Rekoru kırdık diye hiçbir şey bitmedi. Bütün maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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