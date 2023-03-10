Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

"SELÇUK İNAN, GALATASARAY'DA OYNARKEN DE ZATEN SAHA İÇİNDEKİ HOCALIĞI YAPAN BİR OYUNCUYDU"

Selçuk hocayı uzun zamandır tanıyorum. Aslında benim için çok büyük bir farklılık değil. Çünkü Galatasaray'da oynarken de zaten saha içindeki hocalığı yapan bir oyuncuydu. O yüzden şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Her zaman doğru örnek oldu.