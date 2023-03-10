Haberler Galatasaray Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Ryan Donk, yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray için işleri oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 11:57
Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

Kasımpaşa'nın Surinamlı savunmacısı Ryan Donk, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"Tabii ki Galatasaray'la aramda özel bir bağ var. Sahada yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. İşleri Galatasaray için oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız."

Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine Hatay'da yakalanan Donk, takım olarak yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Gerçekten çok büyük bir felaketti. Bu tarz bir felaketi tecrübe ettiğinizde doğanın gücünü de görüyorsunuz. O anlarda ayakta kalıp kalmamak sizin elinizde olmuyor. Ben böyle hissettim. Çok şükür hayattayım. Ama o anı yaşadığımda sanki artık hayatımın sonuna gelmişim gibi hissettim."

Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

"SELÇUK İNAN, GALATASARAY'DA OYNARKEN DE ZATEN SAHA İÇİNDEKİ HOCALIĞI YAPAN BİR OYUNCUYDU"

Selçuk hocayı uzun zamandır tanıyorum. Aslında benim için çok büyük bir farklılık değil. Çünkü Galatasaray'da oynarken de zaten saha içindeki hocalığı yapan bir oyuncuydu. O yüzden şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Her zaman doğru örnek oldu.

Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

"GALATASARAY FAVORİ ÇÜNKÜ OLDUKÇA İYİ BİR KADROSU VAR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Donk, "Aslında Süper Lig'e geldiğimden bu yana son 10 senedir şampiyonlar genelde son üç maçta belli oluyor. Tabii ki Galatasaray her zaman favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. O yüzden hala Galatasaray bir numaramdır.

Kasımpaşa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Donk'tan Icardi yorumu!

"ICARDI, DÜNYADA BİTİRİCİLİK KONUSUNDA YÜZDE OLARAK EN İYİ BİTİRİCİLERDEN BİR TANESİ"

Icardi'yi izlediğimizde şunu söylemem mümkün. Icardi, dünyada bitiricilik konusunda yüzde olarak en iyi bitiricilerden bir tanesi. O yüzden çok fazla şans veremeyiz çünkü bu şansları yakaladığında gole çevirme oranı çok yüksek.

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