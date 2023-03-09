Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Fenerbahçe'de hangi oyuncuları öne çıkarırsınız?

Fenerbahçe'de Türkiye dışında daha az tanınan ilgi çekici futbolcular var. Enner Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda bile gol attı, çok yetenekli bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde en fazla gol atan futbolcu. Valencia, Jorge Jesus için çok önemli. Willian Arao, Fernando'ya benzer bir tarzı olan orta saha oyuncusu. Ferdi Kadıoğlu gibi Türkiye'de çok uzun yıllar kalacağını düşünmediğim, çok hücumcu ve çok kaliteli bir futbolcuları var. Szalai gibi yetenekli stoperleri var. Ve altını çizmem gerekirse ilk 11'de mi yoksa yedek mi başlayacak bilmiyorum ama muhtemelen Türkiye'nin en yetenekli genç oyuncusu Arda Güler var.