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Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından olan Ismael Garcia Gomez, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi İspanyol basınına röportaj verdi. Gomez, sarı-lacivertli takım ve teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:42
Mert Kılıç
Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turundaki ilk maçında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

Sarı-lacivertliler, İspanya'dan avantajlı bir skor elde ederek tur için avantaj kapma peşinde.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

Kritik mücadele için geri sayım başlarken, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

Gomez, Fenerbahçe ve teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ElDesmarque'ye konuşan Ismael Garcia Gomez'in açıklamaları:

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Sevilla'yı Fenerbahçe karşısında ne bekleyebilir?

Fenerbahçe baskılı oynayan ve agresif bir oyun yapısına sahip. Çoğu zaman oyun çizgisini koruyan bir takım. Jorge Jesus, sezon başından beri yapmak istediklerini uygulayan ve iyi inşa edilmiş bir takım kurdu.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Fenerbahçe'nin zayıf yönleri neler? Sevilla bunu nasıl kullanabilir?

Sevilla, agresif baskının üstünden gelebilirse Fenerbahçe bu baskının sonucu olarak savunma hattında açık verir. Sevilla sakin olmayı, topu çabuk kaybetmemeyi ve 2-3 pas yapmayı başarırsa ofansif olarak oynamak daha kolay olacaktır.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Peki Fenerbahçe'nin güçlü noktası ne?

Baskılı oyun ve baskıdaki agresifliği Fenerbahçe'nin en güçlü noktaları olarak nitelendirebilirim. Dikine oynuyorlar ve futbolcular topu ayağında çok tutmuyor. Jorge Jesus'un topa çabuk sahip olma mantalitesine önemli bir dokunuş yaptığına şüphe yok.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Fenerbahçe'de hangi oyuncuları öne çıkarırsınız?

Fenerbahçe'de Türkiye dışında daha az tanınan ilgi çekici futbolcular var. Enner Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda bile gol attı, çok yetenekli bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde en fazla gol atan futbolcu. Valencia, Jorge Jesus için çok önemli. Willian Arao, Fernando'ya benzer bir tarzı olan orta saha oyuncusu. Ferdi Kadıoğlu gibi Türkiye'de çok uzun yıllar kalacağını düşünmediğim, çok hücumcu ve çok kaliteli bir futbolcuları var. Szalai gibi yetenekli stoperleri var. Ve altını çizmem gerekirse ilk 11'de mi yoksa yedek mi başlayacak bilmiyorum ama muhtemelen Türkiye'nin en yetenekli genç oyuncusu Arda Güler var.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Burada en bilinen Fenerbahçeli futbolcu, bir dönem İspanya'da da oynayan Batshuayi

Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Sakatlandı ve Sevilla'ya karşı oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Ligde ve Avrupa'da önemli sayıda gol attı. Enner Valencia ile çok iyi anlaşıyorlar ve kendisi de çok önemli bir oyuncu.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Peki Sevilla, İstanbul'daki meşhur atmosferde neler yapabilir?

Fenerbahçe'nin Sevilla'da beklediği atmosferin aynısını siz de İstanbul'da bekleyebilirsiniz. Sevilla'da oynamak kolay değil, Türkiye'de de öyle. Dürüst olmak gerkise Ramon Sanchez Pizjuan'ın sıcak bir atmosfere sahip olduğunu ve taraftarın coşkulu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de aynı tarz ve rövanş maçında Sevilla'nın işini zorlaştıracak taraftarlar var.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Bu yıl Fenerbahçe ile oynadınız ve sizin için iyi geçti

Fenerbahçe maçı bizim için çok iyi geçti, 3-0 kazandık ve bizim için çok önemli bir galibiyetti. Deplasmanda bu kadar farklı kazanmayalı uzun süre olmuştu. Bizim için şu ana kadar temel bir maçtı.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Sevilla'nın durumu hakkında ne düşünüyorsun?

Sevilla öyle bir geleneğe sahip bir takım ki son yıllarda o kadar iyi iş çıkardı ki bu yıl işlerin beklendiği gibi gitmediği bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sevilla'nın sezonu iyi bitireceğine inanıyorum çünkü harika bir kadroları, harika taraftarları var. Sezonun Sevilla adına iyi biteceğinden hiç şüphem yok.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Galatasaray'da Marcao ile çalıştın mı? Devamlı sakatlanması şaşırtıcı mı?

Ben sezon öncesi geldiğimde Marcao iki gün sonra ayrıldı. Sakatlıklar bu mesleğin bir parçası, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey çünkü onlara bağlı değil. İyileştiğinde katkı vereceğine inanıyorum çünkü o harika bir stoper.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Adı Sevilla ile anılan bir diğer isimse Victor Nelsson

Önümüzdeki yaz ya da önümüzdeki yıllarda ne olacağını bilmiyorum. Victor, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Gelişmeye açık ve kendisini geliştiren bir isim. Sevilla gibi bir takımın ve diğer büyük liglerden diğer takımların onu takip etmesini tamamen mantıklı buluyorum.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Bir Galiçyalı nasıl olur da Galatasaray'da yardımcı antrenör olur?

Bazen fırsatlar ortaya çıkar. Son iki yılımı Udinese'de geçirdim ve bu yıl futbolculuk yıllarında önemli bir kariyere sahip olan Okan Buruk'un ekibine katıldım. O da İtalya'da üç yıl geçirdi ve hala sahip olduğu bu ilişkiden yola çıkarak Galatasaray'a geldim.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- Uzaktan gören bizler için, Galatasaray ne kadar büyük?

Size Türkiye dışından bir örnek vereyim. 30 yıldır Serie A'da yer alan, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yer alan Udinese'de çalıştım. Üç yıl önce anneme 'Bak anne, Udinese'ye çalışmaya gidiyorum' dedim ve bana Udinese'yi tanımadığını söyledi. Bu yaz kendisine Galatasaray'a gideceğimi söylediğimde 'Bak bunu biliyorum' dedi. Komik bir anekdot. Avrupa'nın ötesinde ligiyle, her şeyiyle, buradan geçen çok önemli oyuncularla Türkiye'nin en başarılı kulübü. Burada futbol maksimum tutkuyla ve çok duygusal bir şekilde yaşanır. Bu tecrübeyi Türkiye'de yaşayabilmek ve Galatasaray için çalışmak benim için onur ve zevk.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

- İspanya'ya dönmeyi düşünüyor musun?

Bilmiyorum. Son yıllarda İspanya'dan çok İspanya dışında bulundum. Benim gibi insanlar İspanya'da çalışabilir ancak diğer ülkelerdeki olası iş fırsatlarına açık fikirli olmak bir avantajdır. Şimdi burada, klişelerin dışında, kendimi evimde hissediyorum. Bana çok iyi davrandılar. Profesyonel düzeyde çok mutluyum, kişisel düzeyde kendimi çok desteklenmiş hissediyorum ve insanlar bana çok yakın. Burada olduğum için sadece minnettarım.

Galatasaraylı antrenörden Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı!

İşte o haber...

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