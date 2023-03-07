Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı.
Sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçti.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını tekrar 6'ya indirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı.
Sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçti.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını tekrar 6'ya indirdi.
Beşiktaş ise sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Fenerbahçe: 2.10
Galatasaray: 1.25