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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İddaa Risk Yönetimi, ligin 25. haftası öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 10:47
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor: 75.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Başakşehir: 75.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş: 25.00

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