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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Son dakika Galatasaray haberleri: Sabah Gazetesi yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Roma'da transfer ettiği İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 09:40
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'a transferi boğazda görülen yunus balıklarına benziyor. Erden Timur'u kutluyorum. Transferin perde arkasında oyuncunun G.Saray'ı istemesinin yanı sıra Roma'da kankası olan Portekizli Oliveira'nın da büyük katkısı var.
Alanyaspor ve İstanbulspor maçlarında hırsı, coşkusu ve çalışkanlığı ön plana çıktı. Ama Alanya'da efsane bir gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Okan hoca ile ilişkileri mükemmel, takım arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşıyor. İdmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı, sürekli golü kovalaması sadece teknik heyeti değil yönetimi de mutlu ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Okan hoca ilk etapta Zaniolo'yu sağ açıkta oynatmayı planlıyor. Mertens'in yorulduğu anda da Rashica'yı oyuna alıp 10 numaralı bölgeye de Zaniolo'yu kaydırmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

GÜRCAN BİLGİÇ: Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak. Kolay kolay Mertens'in yerine ilk on bire geçemez.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Galatasaraylılar, Zaniolo'yı seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

İSKENDER GÜNEN: Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali portreyi herkes düşünmeli. Bu ortamda böylesi yüksek rakamla transferlere gerek var mı diye düşünmemek mümkün değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

G.Saray'ın bu sezon tek hedefi şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giremediği zaman (örneğin Trabzonspor) böylesi ağır bir yükten nasıl kurtulacaksınız?

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Zaniolo, son yılların en yetenekli oyuncularından birisi. Roma'da Mourinho'nun sistemine uymadığı için ilk 11'de zaman zaman şans buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Eğer kadronuzda Mertens gibi bir oyuncunuz varsa aynı bölgede olan Zaniolo'yu al mak büyük bir lüks. Buruk'un Zaniolo'yu sağ önde kullanacağını düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

ALİ GÜLTİKEN: Mertens'in yerine de oynatabilir, kanatta da oynatabilir veya Mertens kanatta oynar, Zaniolo o bölgede görev yapar. Bu kadar kaliteli oyunculara sahipken Okan hocanın tek derdi bu olsun. Bunlar üst seviye oyuncular, pozisyon bilgisi de yüksek olan oyuncular. Farklı alanlarda kullandığınızda da verim alabilirsiniz. Önemli olan bunların fiziki anlamda hazır olması.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Zaniolo önemli bir oyuncu. Değişik görev yerlerinde oynayabiliyor. Geçen seneki Konferans Ligi finalinde attığı gol ile Roma'ya kupayı getirdi. Mutlaka katkısı olacaktır. Buruk, defans ve ön libero hariç ihtiyaç duyduğu her bölgede görev verebilir.

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