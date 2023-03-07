GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez"

Sabah Gazetesi yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu değerlendirdi.
Sabah Gazetesi yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu değerlendirdi.
Usta yazarlar, yıldız futbolcu için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
SORU:Galatasaray haftayı boş geçti. Hazırlık maçlarının yıldızı Zaniolo oldu. Buruk, Zaniolo'yu Mertens'in yerine koymazsa nasıl oynar?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'a transferi boğazda görülen yunus balıklarına benziyor. Erden Timur'u kutluyorum. Transferin perde arkasında oyuncunun G.Saray'ı istemesinin yanı sıra Roma'da kankası olan Portekizli Oliveira'nın da büyük katkısı var.
Alanyaspor ve İstanbulspor maçlarında hırsı, coşkusu ve çalışkanlığı ön plana çıktı. Ama Alanya'da efsane bir gol attı.
Okan hoca ile ilişkileri mükemmel, takım arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşıyor. İdmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı, sürekli golü kovalaması sadece teknik heyeti değil yönetimi de mutlu ediyor.
Okan hoca ilk etapta Zaniolo'yu sağ açıkta oynatmayı planlıyor. Mertens'in yorulduğu anda da Rashica'yı oyuna alıp 10 numaralı bölgeye de Zaniolo'yu kaydırmayı planlıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak. Kolay kolay Mertens'in yerine ilk on bire geçemez.
Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir.
Galatasaraylılar, Zaniolo'yı seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.
İSKENDER GÜNEN: Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali portreyi herkes düşünmeli. Bu ortamda böylesi yüksek rakamla transferlere gerek var mı diye düşünmemek mümkün değil.
G.Saray'ın bu sezon tek hedefi şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giremediği zaman (örneğin Trabzonspor) böylesi ağır bir yükten nasıl kurtulacaksınız?
Zaniolo, son yılların en yetenekli oyuncularından birisi. Roma'da Mourinho'nun sistemine uymadığı için ilk 11'de zaman zaman şans buldu.
Eğer kadronuzda Mertens gibi bir oyuncunuz varsa aynı bölgede olan Zaniolo'yu al mak büyük bir lüks. Buruk'un Zaniolo'yu sağ önde kullanacağını düşünüyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Mertens'in yerine de oynatabilir, kanatta da oynatabilir veya Mertens kanatta oynar, Zaniolo o bölgede görev yapar. Bu kadar kaliteli oyunculara sahipken Okan hocanın tek derdi bu olsun. Bunlar üst seviye oyuncular, pozisyon bilgisi de yüksek olan oyuncular. Farklı alanlarda kullandığınızda da verim alabilirsiniz. Önemli olan bunların fiziki anlamda hazır olması.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Zaniolo önemli bir oyuncu. Değişik görev yerlerinde oynayabiliyor. Geçen seneki Konferans Ligi finalinde attığı gol ile Roma'ya kupayı getirdi. Mutlaka katkısı olacaktır. Buruk, defans ve ön libero hariç ihtiyaç duyduğu her bölgede görev verebilir.