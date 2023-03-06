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Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt, ara transfer döneminde PSV'ye kiralanmıştı. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek olan Hollandalı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 12:56
Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Nicolo Zaniolo takviyesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın dışında Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağladı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Kadrosunu üç takviyeyle güçlendiren Cimbom, iç transferde de hareketli günler geçirdi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Galatasaray'dan yıllık 2.8 Milyon Euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu, istenmeyen adam ilan edilmişti.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz haftalarda sezon sonuna kadar PSV'ye kiralandı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Tecrübeli sol bek, Eredivisie ekibinde gösterdiği performansla beğeni topladı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Eski ünlü futbolcu Arnold Bruggink, ESPN kanalında Aanholt için "PSV'de fark yaratan oyuncu Patrick van Aanholt'tu.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

PSV'deki en iyi oyuncu o. Tüm takımın elini bu kadar kolay tutması normal değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Bu gelişmelerin ardından Hollanda basının yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre PSV, Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Haberde 32 yaşındaki sol bekin bonservisini alınacağı ifade edildi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

PATRICK VAN AANHOLT PSV'DE NE YAPTI?

Hollandalı oyuncu bu sezon ligde 4 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 226 dakika süre buldu.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Tecrübeli futbolcu özellikle geldiği günden bu yana takımın en etkili ismi oldu.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Patrick van Aanholt'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Deneyimli sol bekin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

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