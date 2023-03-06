Galatasaray'a müjdeli haber! Patrick van Aanholt...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.
Nicolo Zaniolo takviyesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın dışında Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağladı.
Kadrosunu üç takviyeyle güçlendiren Cimbom, iç transferde de hareketli günler geçirdi.
Galatasaray sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.
Deneyimli forvet, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandı.
Sarı-kırmızılılarda Seferovic ile birlikte takımdan ayrılan isimlerden biri de Patrick van Aanholt oldu.
Galatasaray'dan yıllık 2.8 Milyon Euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu, istenmeyen adam ilan edilmişti.
Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz haftalarda sezon sonuna kadar PSV'ye kiralandı.
Tecrübeli sol bek, Eredivisie ekibinde gösterdiği performansla beğeni topladı.
Eski ünlü futbolcu Arnold Bruggink, ESPN kanalında Aanholt için "PSV'de fark yaratan oyuncu Patrick van Aanholt'tu.
PSV'deki en iyi oyuncu o. Tüm takımın elini bu kadar kolay tutması normal değil" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından Hollanda basının yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre PSV, Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlanıyor.
Haberde 32 yaşındaki sol bekin bonservisini alınacağı ifade edildi.
PATRICK VAN AANHOLT PSV'DE NE YAPTI?
Hollandalı oyuncu bu sezon ligde 4 maçta sahaya çıktı.
32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 226 dakika süre buldu.
Tecrübeli futbolcu özellikle geldiği günden bu yana takımın en etkili ismi oldu.
Patrick van Aanholt'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli sol bekin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.