GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

Sion Sportif Direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.
Sion Sportif Direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.
Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.
Barthelemy Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik.
Ancak Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.
GOMIS'IN RAKAMLARI
Galatasaray'da özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis ise, bu sezon toplamda 20 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.