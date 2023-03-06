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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, özellikle ilk hafta alınan galibiyetlerde golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in payı büyüktü. İsviçre temsilcisi Sion'dan, Fransız santrforla ilgili itiraf geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 16:56
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

Sion Sportif Direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

Barthelemy Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

Ancak Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."

GOMIS'IN RAKAMLARI

Galatasaray'da özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis ise, bu sezon toplamda 20 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

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