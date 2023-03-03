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İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İstanbulspor ile Galatasaray, Kahramanmaraş depremi ardından depremzedelere destek olmak amacı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 15:59 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 16:00
İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İstanbulspor - Galatasaray maçını anlık takip etmek için tıklayın...

İstanbulspor ile Galatasaray depremzedeler için bir araya geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iki şiddetli depremde, milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen doğa olayının yaralarını sarabilmek adına futbol takımları da yardım maçları düzenlerken bu takımlar arasında İstanbulspor ile Galatasaray da yer aldı. İki takım, gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak bir karşılaşma düzenlerken mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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