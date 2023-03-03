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Galatasaray için Balo zamanı

İtalyan basını, G.Saray ve Monza’nın golcü oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Galatasaray için Balo zamanı

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan basınından da flaş bir iddia geldi. Calciostyle isimli haber sitesi İsviçre'nin Sion takımında mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Balotelli'ye Galatasaray'ın talip olduğunu ileri sürdü. Haberde; İsviçre'den ayrılmak isteyen golcü futbolcu için Monza'nın da devrede olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Balotelli transferini sezon sonunda futbolu bırakabileceği belirtilen Gomis'in yerini doldurmak için düşündüğü belirtildi. Sion taraftarı, performansından dolayı İtalyan oyuncunun formasını yakmıştı.

ADANA'DA 19 GOL ATTI

Futbolu kadar, özel yaşantısı ve çıkardığı kavgalarla da ünlü olan Balotelli, İnter, Manchester City, Milan, Nice, Marsilya gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca 2021-2023 yılları arasında da Adana Demirspor'da oynadı. Adana'da 35 maçta 19 gol attı

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