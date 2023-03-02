Haberler Galatasaray Haji artık!

Haji artık!

Galatasaray, Amerikalı golcü için görüşmelerini sürdürüyor. Antalya’ya son olarak 6 milyon euro bonservis ve iki oyuncu önerildiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Haji artık!

Galatasaray'da forvet transferi eldeki kaliteli isimlere karşın öncelikli durumda... Ocak ayında Haris Seferovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte, Mauro İcardi'nin kiralık anlaşması sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis'e de teşekkür edilecek. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak sarı-kırmızılı kulüp, birçok isimle konuşulurken Antalyaspor'dan Haji Wright da gündemdeki yerini koruyor. Pazarlıklara 10 milyon euro ile başlayan Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon euro'ya indi. Teklifini 4 milyon euro'dan 6'ya yükselten Galatasaray ise takas olarak Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi. Transferin son gününe kadar Haji Wright için görüşmelerin devam edeceği ifade ediliyor. Ara transfer dönemi 5 Mart'ta sona erecek.

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