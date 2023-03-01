Cihan Emir’i kaybettik

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı Cihan; Muslera, Kerem ve başkan Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek, imzalı forma hediye etmişti. Güler yüzü ve sempatikliğiyle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı. Cihan'ın ölümü sarı-kırmızılıları bir kez daha derin üzüntüye sevk etti. Galatasaray'ın resmi yayın organlarından yapılan açıklamada, "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan Emin..." ifadesini kullanıldı.

G.Saray, Adıyaman'da, bina enkazından 62 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak için taziye mesajı yayımladı