İstanbulspor 0-6 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray ile İstanbulspor tüm gelirlerini bağışlamak üzere hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden 6-0 galip ayrılan taraf oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Zaniolo ve 88. dakikada Dubois kaydetti.

MÜCADELEDEN AYRINTILAR

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçen iki takım, İstanbulspor'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti.

Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği maça Galatasaray, Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Juan Mata, Milot Rashica ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Galatasaray'da ikinci yarıda Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman ve Ali Yeşilyurt oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte dinlendirilen Mauro Icardi ile hastalığı bulunan Lucas Torreira kadroda yer almadı.

İstanbulspor'un ilk 11'i ise David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Eduard Rroca, Jason Lokilo, Valon Ethemi ve Emeka Eze'den oluştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da maçı protokol tribününden takip etti.

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANDI

Karşılaşmanın geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlandı.

Müsabakanın 4. dakika 17. saniyesinde de deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek için tribünden sahaya oyuncak atıldı.

Maç öncesinde depremlerde vefat eden vatandaşlar ile geçen hafta hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına saygı duruşunda bulunuldu.