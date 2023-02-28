Haberler Galatasaray Torreira’yı listeye dahil etti

Torreira’yı listeye dahil etti

Galatasaraylı oyuncuların her geçen gün talipleri artıyor. Milan'ın Lucas Torreira'yı listesine aldığı bildirildi. La Nazione'de yer alan habere göre, İtalyan temsilcisinin, yaz aylarında Uruguaylı futbolcuya teklif yapmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Torreira’yı listeye dahil etti

Galatasaraylı oyuncuların her geçen gün talipleri artıyor. Milan'ın Lucas Torreira'yı listesine aldığı bildirildi. La Nazione'de yer alan habere göre, İtalyan temsilcisinin, yaz aylarında Uruguaylı futbolcuya teklif yapmak için çalışmalara başladığı aktarıldı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, İsmael Bennacer'e bir alternatif aradığı ve Torreira'nın ideal profil olduğu belirtildi. Tecrübeli ön liberonun, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giydiği ve İtalya'da üst düzey bir performans sergilediği hatırlatıldı.

DİĞER
FIFA The Best 2022 ödülleri canlı yayında dağıtıldı! FIFA The Best futbol ödüllerinde kimler ödül aldı? En iyi futbolcu ödülünün sahibi BELLİ OLDU
Bahar Şahin'e yakın takip! Doğukan Toköz'ün takım arkadaşı beğeni yağmuruna tuttu!
Kanarya'dan 10 numara hamlesi!
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yılın transfer bombası Pogba! Erden Timur devreye girdi
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda...
Altında son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Şubat)
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! 01:01
Enes Ünal'ın golü yetmedi! Enes Ünal'ın golü yetmedi! 01:01
12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 00:59
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... 00:59
Kanarya'dan 10 numara hamlesi! Kanarya'dan 10 numara hamlesi! 00:58
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti 00:58
Daha Eski
Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... 00:58
G.Saray'a Real Madrid engeli! G.Saray'a Real Madrid engeli! 00:58
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 00:58
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... 00:58
G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... 00:58
"Siyasi tartışmaların parçası değiliz" "Siyasi tartışmaların parçası değiliz" 00:58