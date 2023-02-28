Torreira’yı listeye dahil etti

Galatasaraylı oyuncuların her geçen gün talipleri artıyor. Milan'ın Lucas Torreira'yı listesine aldığı bildirildi. La Nazione'de yer alan habere göre, İtalyan temsilcisinin, yaz aylarında Uruguaylı futbolcuya teklif yapmak için çalışmalara başladığı aktarıldı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, İsmael Bennacer'e bir alternatif aradığı ve Torreira'nın ideal profil olduğu belirtildi. Tecrübeli ön liberonun, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giydiği ve İtalya'da üst düzey bir performans sergilediği hatırlatıldı.